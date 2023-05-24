***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2023 13:50
***TATGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TATGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TATGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153319
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -48,96
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0121,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1019
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:59
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|247.054.935
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.372.385
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.876.949
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|166.048.176
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,10
|220.168.302
|% -6,77
|
|SDTTR
|111,90
|408.511.369
|% -5,89
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EUPWR
|79,00
|1.467.395.492
|% 1,22
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|ODAS
|5,80
|683.676.054
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,43
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.643
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.315
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,05
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
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16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem
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16:11KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 919 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 28, 977.00 milyon TL de
-
16:09ONCSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 993 adet işlem