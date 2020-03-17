***TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
17.03.2020 16:27
***TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler TATGD
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
TATGD 1 TAT GIDA SANAYI A.S. E LEVENT AGAN 3.322,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830092
BIST
16:3285.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -2.552,33
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:326,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:327,1220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0709
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:32311,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,22
|Açılış
|: 311,22
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.297.335
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|ISYAT
|2,37
|36.327.873
|% 5,33
|
|KARTN
|287,10
|7.801.771
|% 5,20
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|DOAS
|6,12
|3.916.454
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.767.983
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.583.383
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.420.025
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|5.628.661
|% -10,00
|
|ASELS
|21,76
|1.081.003.641
|% -5,06
|
|THYAO
|7,93
|863.436.431
|% -3,65
|
|GARAN
|8,27
|634.806.393
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,00
|286.390.018
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,97
|272.267.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|286.390.018
|% -1,48
|
|THYAO
|7,93
|863.436.431
|% -3,65
|
|IHLGM
|0,79
|86.891.533
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|105.776.088
|% -7,20
|
|TSKB
|0,90
|79.623.427
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8129
|7,8521
|% -0,73
|
|Frank
|6,7176
|6,7581
|% -0,71
|
|Riyal
|1,7210
|1,7297
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-26,41
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|38,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|34,80
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,83
|
|Çeyrek
|501
|512
|8,42
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,66
|29,66
|-0,39
|
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