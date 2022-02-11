***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913Transferler-66.087.684 132.243.124 -66.155.440 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.059 1.770.776 5.308.194 167.274.341 174.295.252 174.295.252Dönem Karı (Zararı)167.274.341 167.274.341 167.274.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.059 1.770.776 5.308.194 7.020.911 7.020.911Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-30.133.000 -30.133.000 -30.133.000Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -749.631 0 2.705.092 0 0 0 0 0 0 0 -743.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.338 0 0 0 339.018.230 167.274.341 0 704.747.165 0 704.747.165Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Transferler42.928.446 -167.274.341 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.062.433 0 704.307 0 0 0 0 0 0 0 743.102 223.190.334 222.575.310 222.575.310Dönem Karı (Zararı)223.190.334 223.190.334 223.190.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.062.433 704.307 743.102 -615.024 -615.024Kar Payları-42.111.998 -42.111.998 -42.111.998Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.930.548 20.833.374Dönem Karı (Zararı)223.190.334 167.274.341Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)157.626.550 71.313.163Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.563.784 95.961.178Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.803.362 7.356.880Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 19.890.887 25.405.030Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.974.019 200.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.974.019 200.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.432.243 14.864.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.897.749 6.367.198Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 534.494 8.497.112Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.764.277 28.137.053Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -15.867.768 -7.078.503Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 38.794.911 35.901.623Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.185.690 -2.753.867Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8.022.824 2.067.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.576.035 -416.507Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -9.576.035 -416.507Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -3.328.549 25.393.533Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler96.036 -869.641Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 96.036 -869.641Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -86.365.490Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 12.985.484 1.008.592İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-233.371.151 -126.261.934Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.926.177 -63.761.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.467.888 -52.831.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.458.289 -10.930.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.118.697 -9.649.074İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.118.697 -9.649.074Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-221.985.895 -78.035.820Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.486.699 -6.180.204Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.364.626 38.834.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.289.776 9.082.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.074.850 29.752.041Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-66.293 -7.260.369Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.978.364 -2.186.806İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.978.364 -2.186.806Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.869.620 1.977.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.984.179 48.369.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.553.410 -3.296.961Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -28.392.959 -24.238.952YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.767.215 68.622.911İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.381 1.066.036Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.381 1.066.036Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-155.397.255 -21.139.565Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -155.397.255 -21.139.565Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.128.321 88.696.440Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz25 15.867.768 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-402.872 20.679.196Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri255.412.950 321.008.485Kredilerden Nakit Girişleri6 255.412.950 321.008.485Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-177.064.128 -236.566.018Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -177.064.128 -236.566.018İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.277.424 -6.513.378Ödenen Temettüler20 -42.111.998 -30.133.000Ödenen Faiz-26.362.272 -34.195.396Alınan Faiz0 7.078.503YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.566.205 110.135.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.566.205 110.135.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.612.224 10.476.743DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.046.019 120.612.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 106.046.019 120.612.224Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar473.882.599 445.574.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 433.602.270 429.134.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 40.280.329 16.439.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar2.875.061 1.071.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.875.061 1.071.452Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar9.063.664 416.506Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar16 9.063.664 416.506Stoklar9 627.595.375 360.736.236Peşin Ödenmiş Giderler29.206.570 12.719.871İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 29.206.570 12.719.871Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar101.146.584 71.383.844İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 101.146.584 71.383.844ARA TOPLAM1.349.815.872 1.012.514.474Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 160.311.638TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.349.815.872 1.172.826.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.122.949 4.381.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.122.949 4.381.574Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5 5.122.949 4.381.574Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 68.085 68.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar11 229.427.009 90.030.091Arazi ve Arsalar2.419.338 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.459.565 7.804.055Binalar18.913.815 9.367.898Tesis, Makine ve Cihazlar170.138.582 62.665.848Taşıtlar497.057 279.081Mobilya ve Demirbaşlar9.218.614 6.482.713Özel Maliyetler875.541 1.011.158Yapılmakta Olan Yatırımlar13.904.497Kullanım Hakkı Varlıkları12 25.481.697 10.722.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.737.285 7.119.559Diğer Haklar12 8.737.285 7.119.559Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 18.891.876 4.974.330Diğer Duran Varlıklar294.817 18.580.385İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 294.817 18.580.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR288.023.718 135.876.340TOPLAM VARLIKLAR1.637.839.590 1.308.702.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar98.019.973 48.977.157İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.866.636 4.833.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 3.866.636 4.833.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar94.153.337 44.143.973Banka Kredileri6 92.401.001 42.383.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.752.336 1.760.794Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 147.144.849 73.231.532İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları147.144.849 73.231.532Banka Kredileri147.144.849 73.231.532Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar257.816.497 213.429.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 49.053.751 41.763.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 208.762.746 171.665.072Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.475.763 7.428.260Diğer Borçlar19.047.239 18.729.820İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 11.724.613 9.854.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.322.626 8.874.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 928.877Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar16 0 928.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.505.824 6.572.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.505.824 6.572.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 6.066.187 13.809.180Kısa Vadeli Karşılıklar14.159.957 14.778.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.747.433 2.900.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.412.524 11.878.030Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM553.236.289 397.884.020Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler15 0 13.497.915TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER553.236.289 411.381.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar182.096.945 180.836.812İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.488.922 4.977.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 4.488.922 4.977.568İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar177.608.023 175.859.244Banka Kredileri6 160.000.000 175.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.608.023 859.244Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17.295.879 11.736.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 17.295.879 11.736.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.392.824 192.573.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER752.629.113 603.955.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar885.210.477 704.747.165Ödenmiş Sermaye20 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.812.064 -749.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.812.064 -749.631Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.812.064 -749.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 3.409.399 1.961.990Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -743.102Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -743.102Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.409.399 2.705.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.409.399 2.705.092Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler72.461.784 29.533.338Yasal Yedekler20 72.461.784 29.533.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları421.252.127 339.018.230Net Dönem Karı veya Zararı223.190.334 167.274.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR885.210.477 704.747.165TOPLAM KAYNAKLAR1.637.839.590 1.308.702.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.091.763.568 802.944.100Satışların Maliyeti21 -772.830.339 -549.262.358TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)318.933.229 253.681.742Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)318.933.229 253.681.742Genel Yönetim Giderleri22 -83.037.369 -73.396.832Pazarlama Giderleri22 -103.101.813 -59.308.229Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.780.780 -1.166.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 71.024.074 31.712.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -63.887.442 -29.672.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.149.899 121.850.180Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.249.385 1.394.244Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -205.051 -62.573TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.194.233 123.181.851Finansman Gelirleri25 161.685.339 33.529.593Finansman Giderleri25 -147.581.571 -60.004.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)154.298.001 96.706.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.328.549 -25.393.533Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -9.394.735 -25.928.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 12.723.284 534.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)157.626.550 71.313.163DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 65.563.784 95.961.178DÖNEM KARI (ZARARI)223.190.334 167.274.341Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları223.190.334 167.274.341Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 1,16000000 0,52000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,71000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.062.433 -58.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.062.433 -58.059Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.447.409 7.078.970Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)704.307 1.770.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)704.307 1.770.776Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)743.102 5.308.194Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)743.102 5.308.194Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-615.024 7.020.911TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.575.310 174.295.252Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları222.575.310 174.295.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001298BIST