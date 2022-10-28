***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165Transferler42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)184.320.639 185.063.741 185.063.741Dönem Karı (Zararı)743.102 184.320.639 184.320.639 184.320.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)743.102 743.102 743.102 743.102Kar Payları-42.111.998 -42.111.998 -42.111.998Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 184.320.639 847.698.908 847.698.908Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477Transferler46.296.300 176.894.034 -223.190.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.177.359 0 0 228.008.805 224.831.446 224.831.446Dönem Karı (Zararı)228.008.805 228.008.805 228.008.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.177.359 0 0 -3.177.359 -3.177.359Kar Payları-56.461.212 -56.461.212 -56.461.212Dönem Sonu Bakiyeler136.000.000 21.601.088 10.107.809 -5.989.423 3.409.399 0 118.758.084 541.684.949 228.008.805 1.053.580.711 1.053.580.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-845.659.751 1.910.277Dönem Karı (Zararı)228.008.805 184.320.639Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)228.008.805 118.756.855Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 65.563.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler106.714.063 -13.427.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 26.513.239 10.536.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.091.066 -65.356Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.091.066 -65.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.824.770 44.576.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.507.002 27.367.595Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.317.768 17.208.716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.865.029 13.403.882Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -19.518.609 -12.805.733Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 89.003.157 25.444.851Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-44.688.050 -5.377.135Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.068.531 6.141.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.063.664 -643.733Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.063.664 -643.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 12.014.924 -7.312.737Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-297.618 -330.445Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -297.618 -330.445Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -69.041.724Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.821.121 -4.550.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.153.274.309 -127.125.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-278.964.011 -21.197.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.853.851 18.418.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.110.160 -39.616.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.027.795 -9.641.043İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-166.027.795 -9.641.043Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.826.443.464 -321.915.982Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75.118.328 11.266.742Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.176.165.664 187.582.712İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.292.305 -2.114.532İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.145.873.359 189.697.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.784.699 24.021.962Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.775.762 7.768.227İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.775.762 7.768.227Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.104.688 -5.009.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-818.551.441 43.768.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.259.331 -25.648.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.848.979 -16.208.984YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-147.306.251 47.281.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri435.817 393.142Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri435.817 393.142Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.742.068 -135.239.638Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.742.068 -135.239.638Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 182.128.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI971.541.247 -21.461.771Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.408.127.289 179.372.490Kredilerden Nakit Girişleri1.408.127.289 179.372.490Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-362.923.690 -144.773.796Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-362.923.690 -144.773.796Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.259.768 -7.441.497Ödenen Temettüler10 -56.461.212 -42.111.998Ödenen Faiz-26.459.981 -19.312.703Alınan Faiz19.518.609 12.805.733YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.424.755 27.730.331NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.424.755 27.730.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ106.046.019 120.612.224DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.621.264 148.342.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri84.621.264 106.046.019Ticari Alacaklar748.480.565 473.882.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-19 610.456.121 433.602.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 138.024.444 40.280.329Diğer Alacaklar1.172.575 2.875.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.172.575 2.875.061Türev Araçlar0 9.063.664Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11 0 9.063.664Stoklar6 2.456.129.905 627.595.375Peşin Ödenmiş Giderler104.324.898 29.206.570İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler104.324.898 29.206.570Diğer Dönen Varlıklar274.586.563 101.146.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 274.586.563 101.146.584ARA TOPLAM3.669.315.770 1.349.815.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.669.315.770 1.349.815.872DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.395.672 5.122.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.395.672 5.122.949Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5.395.672 5.122.949Ticari Alacaklar68.085 68.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar68.085 68.085Maddi Duran Varlıklar7 360.076.657 229.427.009Arazi ve Arsalar2.419.337 2.419.338Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri29.448.461 13.459.565Binalar29.350.560 18.913.815Tesis, Makine ve Cihazlar252.111.430 170.138.582Taşıtlar3.691.038 497.057Mobilya ve Demirbaşlar14.091.330 9.218.614Özel Maliyetler936.742 875.541Yapılmakta Olan Yatırımlar28.027.759 13.904.497Kullanım Hakkı Varlıkları36.333.346 25.481.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.642.573 8.737.285Diğer Haklar10.642.573 8.737.285Ertelenmiş Vergi Varlığı45.390.155 18.891.876Diğer Duran Varlıklar0 294.817İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 0 294.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR457.906.488 288.023.718TOPLAM VARLIKLAR4.127.222.258 1.637.839.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.149.289.776 98.019.973İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.334.500 3.866.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.334.500 3.866.636İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.142.955.276 94.153.337Banka Kredileri4 1.140.898.521 92.401.001Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.056.755 1.752.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları368.899.551 147.144.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları368.899.551 147.144.849Banka Kredileri4 368.899.551 147.144.849Ticari Borçlar1.393.366.387 257.816.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-19 83.418.332 49.053.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.309.948.055 208.762.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25.260.462 4.475.763Diğer Borçlar13.941.198 19.047.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 7.652.337 11.724.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.288.861 7.322.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.610.512 6.505.824İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.610.512 6.505.824Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25.730.411 6.066.187Kısa Vadeli Karşılıklar29.902.725 14.159.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.172.433 1.747.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar26.730.292 12.412.524ARA TOPLAM3.018.001.022 553.236.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.018.001.022 553.236.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31.344.616 182.096.945İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.618.888 4.488.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 6.618.888 4.488.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.725.728 177.608.023Banka Kredileri4 0 160.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 24.725.728 17.608.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.295.909 17.295.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.640.525 199.392.824TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.073.641.547 752.629.113ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.053.580.711 885.210.477Ödenmiş Sermaye10 136.000.000 136.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 21.601.088 21.601.088Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.107.809 10.107.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.989.423 -2.812.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.989.423 -2.812.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -5.989.423 -2.812.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.409.399 3.409.399Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.409.399 3.409.399Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10 3.409.399 3.409.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.758.084 72.461.784Yasal Yedekler10 118.758.084 72.461.784Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 541.684.949 421.252.127Net Dönem Karı veya Zararı10 228.008.805 223.190.334TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.053.580.711 885.210.477TOPLAM KAYNAKLAR4.127.222.258 1.637.839.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.767.666.705 734.703.147 748.524.133 280.288.568Satışların Maliyeti12 -1.220.781.935 -528.109.664 -550.355.229 -208.808.530TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)546.884.770 206.593.483 198.168.904 71.480.038BRÜT KAR (ZARAR)546.884.770 206.593.483 198.168.904 71.480.038Genel Yönetim Giderleri13 -128.327.487 -56.232.724 -44.475.143 -19.723.403Pazarlama Giderleri13 -161.852.671 -62.263.594 -54.189.467 -26.091.559Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -2.556.245 -1.226.062 -1.182.208 -496.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 154.002.463 34.267.309 71.893.676 15.194.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -112.806.491 -18.443.144 -70.540.930 -10.665.386ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)295.344.339 102.695.268 99.674.832 29.697.448Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 2.767.880 2.320.206 373.206 341.111Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 -13.570 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)298.112.219 105.001.904 100.048.038 30.038.559Finansman Gelirleri16 69.320.570 85.484.463 14.913.055 19.143.397Finansman Giderleri16 -127.409.060 -79.042.249 -57.489.715 -22.799.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)240.023.729 111.444.118 57.471.378 26.382.597Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.014.924 7.312.737 -8.134.511 3.155.952Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -37.722.123 -3.422.088 -23.268.568 -6.517.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 25.707.199 10.734.825 15.134.057 9.673.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)228.008.805 118.756.855 49.336.867 29.538.549DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 65.563.784 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)228.008.805 184.320.639 49.336.867 29.538.549Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları228.008.805 184.320.639 49.336.867 29.538.549Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 1,68000000 0,87000000 0,36000000 0,22000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,00000000 0,48000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.177.359 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.177.359 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 743.102 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 990.803 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 990.803 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -247.701 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -247.701 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.177.359 743.102 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.831.446 185.063.741 49.336.867 29.538.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları224.831.446 185.063.741 49.336.867 29.538.549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075091BIST