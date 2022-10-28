***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 18:22
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.320.639 185.063.741 185.063.741
Dönem Karı (Zararı)
743.102 184.320.639 184.320.639 184.320.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
743.102 743.102 743.102 743.102
Kar Payları
-42.111.998 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 184.320.639 847.698.908 847.698.908
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477
Transferler
46.296.300 176.894.034 -223.190.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.177.359 0 0 228.008.805 224.831.446 224.831.446
Dönem Karı (Zararı)
228.008.805 228.008.805 228.008.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.177.359 0 0 -3.177.359 -3.177.359
Kar Payları
-56.461.212 -56.461.212 -56.461.212
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -5.989.423 3.409.399 0 118.758.084 541.684.949 228.008.805 1.053.580.711 1.053.580.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-845.659.751 1.910.277
Dönem Karı (Zararı)
228.008.805 184.320.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
228.008.805 118.756.855
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 65.563.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.714.063 -13.427.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 26.513.239 10.536.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.091.066 -65.356
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.091.066 -65.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.824.770 44.576.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.507.002 27.367.595
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.317.768 17.208.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.865.029 13.403.882
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.518.609 -12.805.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 89.003.157 25.444.851
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-44.688.050 -5.377.135
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.068.531 6.141.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.063.664 -643.733
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.063.664 -643.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 12.014.924 -7.312.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297.618 -330.445
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -297.618 -330.445
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -69.041.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.821.121 -4.550.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.153.274.309 -127.125.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.964.011 -21.197.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.853.851 18.418.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.110.160 -39.616.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.027.795 -9.641.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-166.027.795 -9.641.043
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.826.443.464 -321.915.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.118.328 11.266.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.176.165.664 187.582.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.292.305 -2.114.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.145.873.359 189.697.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.784.699 24.021.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.775.762 7.768.227
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.775.762 7.768.227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.104.688 -5.009.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-818.551.441 43.768.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.259.331 -25.648.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.848.979 -16.208.984
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.306.251 47.281.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.817 393.142
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.817 393.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.742.068 -135.239.638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.742.068 -135.239.638
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 182.128.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
971.541.247 -21.461.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.408.127.289 179.372.490
Kredilerden Nakit Girişleri
1.408.127.289 179.372.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.923.690 -144.773.796
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.923.690 -144.773.796
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.259.768 -7.441.497
Ödenen Temettüler
10 -56.461.212 -42.111.998
Ödenen Faiz
-26.459.981 -19.312.703
Alınan Faiz
19.518.609 12.805.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.424.755 27.730.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.424.755 27.730.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.046.019 120.612.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.621.264 148.342.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
84.621.264 106.046.019
Ticari Alacaklar
748.480.565 473.882.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-19 610.456.121 433.602.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 138.024.444 40.280.329
Diğer Alacaklar
1.172.575 2.875.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.172.575 2.875.061
Türev Araçlar
0 9.063.664
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 0 9.063.664
Stoklar
6 2.456.129.905 627.595.375
Peşin Ödenmiş Giderler
104.324.898 29.206.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
104.324.898 29.206.570
Diğer Dönen Varlıklar
274.586.563 101.146.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 274.586.563 101.146.584
ARA TOPLAM
3.669.315.770 1.349.815.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.669.315.770 1.349.815.872
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.395.672 5.122.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.395.672 5.122.949
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5.395.672 5.122.949
Ticari Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
7 360.076.657 229.427.009
Arazi ve Arsalar
2.419.337 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
29.448.461 13.459.565
Binalar
29.350.560 18.913.815
Tesis, Makine ve Cihazlar
252.111.430 170.138.582
Taşıtlar
3.691.038 497.057
Mobilya ve Demirbaşlar
14.091.330 9.218.614
Özel Maliyetler
936.742 875.541
Yapılmakta Olan Yatırımlar
28.027.759 13.904.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
36.333.346 25.481.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.642.573 8.737.285
Diğer Haklar
10.642.573 8.737.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
45.390.155 18.891.876
Diğer Duran Varlıklar
0 294.817
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 294.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.906.488 288.023.718
TOPLAM VARLIKLAR
4.127.222.258 1.637.839.590
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.149.289.776 98.019.973
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.334.500 3.866.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.334.500 3.866.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.142.955.276 94.153.337
Banka Kredileri
4 1.140.898.521 92.401.001
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.056.755 1.752.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.899.551 147.144.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.899.551 147.144.849
Banka Kredileri
4 368.899.551 147.144.849
Ticari Borçlar
1.393.366.387 257.816.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-19 83.418.332 49.053.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.309.948.055 208.762.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.260.462 4.475.763
Diğer Borçlar
13.941.198 19.047.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 7.652.337 11.724.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.288.861 7.322.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.610.512 6.505.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.610.512 6.505.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.730.411 6.066.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.902.725 14.159.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.172.433 1.747.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.730.292 12.412.524
ARA TOPLAM
3.018.001.022 553.236.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.018.001.022 553.236.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.344.616 182.096.945
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.618.888 4.488.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 6.618.888 4.488.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.725.728 177.608.023
Banka Kredileri
4 0 160.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 24.725.728 17.608.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.295.909 17.295.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.640.525 199.392.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.073.641.547 752.629.113
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.053.580.711 885.210.477
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.989.423 -2.812.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.989.423 -2.812.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -5.989.423 -2.812.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.409.399 3.409.399
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.409.399 3.409.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10 3.409.399 3.409.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.758.084 72.461.784
Yasal Yedekler
10 118.758.084 72.461.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 541.684.949 421.252.127
Net Dönem Karı veya Zararı
10 228.008.805 223.190.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.053.580.711 885.210.477
TOPLAM KAYNAKLAR
4.127.222.258 1.637.839.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 1.767.666.705 734.703.147 748.524.133 280.288.568
Satışların Maliyeti
12 -1.220.781.935 -528.109.664 -550.355.229 -208.808.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
546.884.770 206.593.483 198.168.904 71.480.038
BRÜT KAR (ZARAR)
546.884.770 206.593.483 198.168.904 71.480.038
Genel Yönetim Giderleri
13 -128.327.487 -56.232.724 -44.475.143 -19.723.403
Pazarlama Giderleri
13 -161.852.671 -62.263.594 -54.189.467 -26.091.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -2.556.245 -1.226.062 -1.182.208 -496.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 154.002.463 34.267.309 71.893.676 15.194.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -112.806.491 -18.443.144 -70.540.930 -10.665.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.344.339 102.695.268 99.674.832 29.697.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 2.767.880 2.320.206 373.206 341.111
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -13.570 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
298.112.219 105.001.904 100.048.038 30.038.559
Finansman Gelirleri
16 69.320.570 85.484.463 14.913.055 19.143.397
Finansman Giderleri
16 -127.409.060 -79.042.249 -57.489.715 -22.799.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
240.023.729 111.444.118 57.471.378 26.382.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.014.924 7.312.737 -8.134.511 3.155.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -37.722.123 -3.422.088 -23.268.568 -6.517.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 25.707.199 10.734.825 15.134.057 9.673.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.008.805 118.756.855 49.336.867 29.538.549
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 65.563.784 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.008.805 184.320.639 49.336.867 29.538.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
228.008.805 184.320.639 49.336.867 29.538.549
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 1,68000000 0,87000000 0,36000000 0,22000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,00000000 0,48000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.177.359 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.177.359 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 743.102 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 990.803 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 990.803 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -247.701 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -247.701 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.177.359 743.102 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.831.446 185.063.741 49.336.867 29.538.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
224.831.446 185.063.741 49.336.867 29.538.549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075091
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