***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.07.2021 18:25
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2022
Ek Açıklamalar
21.06.2021 tarihli açıklamamıza konu olan Şirketimizin 200.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu''nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tat Gıda Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Tat Gıda Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950404
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0504
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,79
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6303
|8,6322
|% -0,30
|
|Euro
|10,2356
|10,2422
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9452
|12,0051
|% -0,45
|
|Frank
|9,3862
|9,4427
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,44
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,30
|