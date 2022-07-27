***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.07.2022 18:37
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 27.07.2022 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında, ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle ayrıca başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048318
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
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|Önceki Kapanış
|: 2.537
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2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1306
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,2550
En Düşük
18,0653
18:05989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,32
|Açılış
|: 989,30
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
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993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8876
|17,8907
|% 0,18
|
|Euro
|18,1069
|18,1306
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,4694
|21,5770
|% 0,24
|
|Frank
|18,4699
|18,5811
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7491
|4,7729
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,52
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,40
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Seans Raporu
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17:59TKNSA
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