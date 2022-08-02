***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.08.2022 18:53
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 02.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051264
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
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|| -8,73
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.656
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2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9497
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0639
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3353
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|Değişim
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|| -0,0334
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,42
En Yüksek
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|| 4,66
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
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1.032,11
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9388
|17,9497
|% 0,36
|
|Euro
|18,3118
|18,3353
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,8467
|21,9563
|% -0,09
|
|Frank
|18,7226
|18,8354
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7603
|4,7842
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.840
|6.909
|26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,96
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM