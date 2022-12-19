***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2022 20:53
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 19.12.2022 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında, ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle ayrıca başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088587
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6540
En Düşük
18,6430
18:0519,8015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8015
En Düşük
19,7774
18:051.071,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.071,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,15
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6443
|18,6460
|% -0,02
|
|Euro
|19,7693
|19,8015
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5799
|22,6932
|% 0,00
|
|Frank
|19,9856
|20,1060
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.228
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.500
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|0,01
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem