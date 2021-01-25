***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.01.2021 15:26
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/12/2020
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 25 Ocak 2021 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904176
BIST
17:291.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:297,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:298,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0448
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:29443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,22
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.915.254
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.317.412
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,75
|11.257.033
|% -8,70
|
|PKENT
|1.450,00
|6.251.310
|% -7,64
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|121,50
|2.365.207.375
|% 6,21
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,11
|1.317.450.781
|% 2,75
|
|GARAN
|9,62
|1.030.934.197
|% -1,43
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|TSKB
|1,99
|693.645.244
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|458.715.156
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|701.139.678
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3917
|% -0,25
|
|Euro
|8,9705
|8,9772
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0752
|10,1257
|% -0,32
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9632
|1,9730
|% -0,32
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|10,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,08
|