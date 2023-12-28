***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.12.2023 11:49
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2023
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 28.12.2023 tarihi itibariyle 9,60'a (% 96,02) yükseltilmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu bu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.tatgida.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,79 98,05 99,51 93,23 96,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230029
BIST