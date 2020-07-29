***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Oğuz Aldemir'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863537BIST