***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2021 - 31.12.2022 dönemini kapsayan 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.1-Ücret Zammıa) 2021 Yılı Ücret Zammı:Genel olarak, 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin, almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 22 oranında ücret zammı uygulanır.b) 2022 Yılı Ücret Zammı:01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi daimi işçilerin, 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE'de meydana gelen değişim oranına + 2,5 puan eklenmesi suretiyle ücret zammı uygulanır.2- Sosyal Yardımlar:31.12.2020 tarihinde şirketimizde uygulanmakta olan sosyal yardımlara 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 20 oranında, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE' de meydana gelen değişim oranına + 2,5 puan eklenmesi suretiyle artış uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909221BIST