***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 20:35
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2021 - 31.12.2022 dönemini kapsayan 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır. Sözleşme ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-Ücret Zammı
a) 2021 Yılı Ücret Zammı:
Genel olarak, 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi daimi işçilerin, almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 22 oranında ücret zammı uygulanır.
b) 2022 Yılı Ücret Zammı:
01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi daimi işçilerin, 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt aylık ücretlerine 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE'de meydana gelen değişim oranına + 2,5 puan eklenmesi suretiyle ücret zammı uygulanır.
2- Sosyal Yardımlar:
31.12.2020 tarihinde şirketimizde uygulanmakta olan sosyal yardımlara 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 20 oranında, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında geçen süre için açıklanacak olan TÜFE' de meydana gelen değişim oranına + 2,5 puan eklenmesi suretiyle artış uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909221
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05412,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -5,50
|Açılış
|: 412,37
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
412,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0267
|7,0286
|% -0,41
|
|Euro
|8,5377
|8,5468
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6705
|9,7190
|% -0,59
|
|Frank
|7,8521
|7,8994
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8665
|1,8759
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-16,70
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,28
|61,28
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında