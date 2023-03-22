***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Semahat Sevim Arsel, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Mustafa Rahmi Koç'un getirilmelerine karar vermiştir.Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Sn. Semahat Sevim Arsel, Başkan Vekili Sn. Mustafa Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ömer Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Caroline Nicole Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Takashi Hashimoto ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M.Sait Tosyalı'dan oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127197BIST