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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2023 20:22
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Semahat Sevim Arsel, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Mustafa Rahmi Koç'un getirilmelerine karar vermiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Sn. Semahat Sevim Arsel, Başkan Vekili Sn. Mustafa Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ömer Koç,  Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Caroline Nicole Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Takashi Hashimoto ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M.Sait Tosyalı'dan oluşmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127197


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