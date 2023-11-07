***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'inin üzerindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215127BIST