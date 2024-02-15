***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 18:21
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Banu Çamlıtepe görevinden ayrılmıştır.
Bu nedenle boşalan Yatırımcı İlişkileri Müdürü görevine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, atama yapıldığında ayrıca kamuoyuna duyuru yapılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249884
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
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|Önceki Kapanış
|: 9.072
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9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
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31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 33,1500
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|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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|Açılış
|: 1.976,26
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|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
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1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7319
|30,7366
|% -0,02
|
|Euro
|33,1721
|33,1941
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5375
|38,7308
|% 0,09
|
|Frank
|34,7361
|34,9454
|% 0,48
|
|Riyal
|8,1761
|8,2171
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,59
|954,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,81
|2.000,18
|% 0,66
|