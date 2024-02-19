***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMemişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti.'nin şirketimizin paylarının ve kurucu intifa senetlerinin alımının tamamlanması ile ilgili açıklaması ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250602BIST