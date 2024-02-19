***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2024 tarihinde kamuya açıklanan Koç Holding, Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen payların Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışını takiben, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Semahat Sevim Arsel, Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç ve Caroline Nicole Koç Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmıştır.Şirketimiz yönetim kurulunun 19.02.2024 tarihli kararı ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Şerafettin Memiş, Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Nasip Memiş ve Tuncer Memiş'in atanmalarına karar verilmiştir. Şerafettin Memiş Yönetim Kurulu Başkanı, Veysel Memiş ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250604BIST