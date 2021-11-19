***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVREN ALBAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -KATARZYNA ÖZGEN Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Ticaret Gn. Md.Yard. -AYŞE İSTEM BAŞAR ŞENTÜRK İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978845BIST