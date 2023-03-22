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***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2023 20:23
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 1.04 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.9 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
CAROLİNE NİCOLE KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.09 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.35 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO, Bizim Toptan ve Ford Otosan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
M. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TAKASHI HASHIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tofaş A.Ş., Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN ALBAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
BAŞAK TEKİN ÖZDEN Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. -
Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Üretim Gn.Md.Yard. -
TÜLAY DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
ESRA SÜZME Pazarlama Gn.Md.Yard. Üst Düzey Yönetici Pazarlama Gn.Md.Yard. -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127199


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