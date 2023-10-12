Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2023 17:41
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Tekin Özden YİB Yöneticisi/Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. 01.02.2019 0216 430 00 00 basak.tekin@tat.com.tr - -
Banu Çamlıtepe YİB Görevlisi/Yatırımcı İlişkileri Müdürü 21.06.2021 0216 430 00 00 banu.camlitepe@tat.com.tr SPK Faaliyetleri İleri Düzey - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203041-701087
Sertaç Semiz YİB Görevlisi/Finansman ve Mali İşler Grup Müdürü 03.11.2014 0216 430 00 00 sertac.semiz@tat.com.tr - -
Hikmet İn YİB Görevlisi/Satış ve Ticari Muhasebe Müdürü 01.07.2014 0216 430 00 00 hikmet.in@tat.com.tr - -

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 620000000 TRY Yurtiçi 24.02.2023 05.03.2025 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil 116350000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 17.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono 200000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 17.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono 350000000 TRY Yurtiçi 11.09.2023 11.03.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bono 250000000 TRY Yurtiçi 06.10.2023 03.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205354


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.259
Değişim :  -0,86% |  -71,37
Açılış :  8.441  
Önceki Kapanış :  8.331  
En Düşük
8.055 En Yüksek
8.471
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.098,90 222.618.115 % 10,00  
POLTK 9.997,30 113.372.586 % 10,00  
VERUS 214,50 16.004.445 % 10,00  
ISBTR 382.360,00 8.411.920 % 10,00  
ISKUR 5.082.000,00 5.082.000 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,7490 27,7578 % 0,35  
Euro 29,3559 29,3775 % -0,14  
Sterlin 33,7996 33,9691 % -0,54  
Frank 30,4970 30,6807 % -0,23  
Riyal 7,3765 7,4135 % 0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.873 -1,85  
Altın Gr. 1.670 1.670 1,90  
Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.330 11.434 -17,00  
Yarım 5.682 5.739 -8,00  
Çeyrek 2.832 2.869 -5,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 -0,18  
Gümüş Gr. 19,46 19,47 -0,14  
B. Petrol 86,42 86,42 0,60  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru