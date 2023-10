***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBaşak Tekin Özden YİB Yöneticisi/Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard. 01.02.2019 0216 430 00 00 basak.tekin@tat.com.tr - -Banu Çamlıtepe YİB Görevlisi/Yatırımcı İlişkileri Müdürü 21.06.2021 0216 430 00 00 banu.camlitepe@tat.com.tr SPK Faaliyetleri İleri Düzey - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203041-701087Sertaç Semiz YİB Görevlisi/Finansman ve Mali İşler Grup Müdürü 03.11.2014 0216 430 00 00 sertac.semiz@tat.com.tr - -Hikmet İn YİB Görevlisi/Satış ve Ticari Muhasebe Müdürü 01.07.2014 0216 430 00 00 hikmet.in@tat.com.tr - -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 620000000 TRY Yurtiçi 24.02.2023 05.03.2025 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Tahvil 116350000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 17.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bono 200000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 17.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bono 350000000 TRY Yurtiçi 11.09.2023 11.03.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Bono 250000000 TRY Yurtiçi 06.10.2023 03.04.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış