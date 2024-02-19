Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.02.2024 18:37
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞERAFETTİN MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı, Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Biliktan Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
VEYSEL MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Müdürü, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Tat Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
GİYASETTİN MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biliktan Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TUNCER MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
NASİP MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TAKASHI HASHIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
M. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tofaş A.Ş., Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO, Bizim Toptan ve Ford Otosan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250607


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.196
Değişim :  -0,58% |  -53,95
Açılış :  9.322  
Önceki Kapanış :  9.250  
En Düşük
9.173 En Yüksek
9.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 1,54 9.399.866 % 10,00  
KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8704 30,8762 % 0,12  
Euro 33,2701 33,2797 % 0,13  
Sterlin 38,7400 38,9343 % -0,01  
Frank 34,8703 35,0804 % 0,03  
Riyal 8,2116 8,2528 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,00 % 0,66  
Platin 901,55 903,27 % 0,66  
Paladyum 945,19 948,15 % 0,66  
Brent Pet. 83,55 83,55 % 0,66  
Altın Ons 2.015,98 2.016,28 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru