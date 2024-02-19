***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞERAFETTİN MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı, Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Biliktan Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -VEYSEL MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Müdürü, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Tat Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -GİYASETTİN MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biliktan Örme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TUNCER MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiNASİP MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - Tat Bakliyat A.Ş., Tat Agro Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TAKASHI HASHIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -M. SAİT TOSYALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tofaş A.Ş., Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akiş GYO, Bizim Toptan ve Ford Otosan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250607BIST