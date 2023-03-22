***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.03.2023 20:23
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasına
- Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliğine M. Sait Tosyalı'nın seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok'un, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Tonbul ve Başak Tekin Özden'in seçilmesine,
- Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Tosyalı'nın, üyeliğine Caroline Nicole Koç'un seçilmesine,
ve komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127198
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
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En Düşük
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18:0519,0437
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|Önceki Kapanış
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1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
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|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0336
|19,0405
|% 0,11
|
|Euro
|20,6598
|20,6836
|% 0,93
|
|Sterlin
|23,2845
|23,4013
|% 0,46
|
|Frank
|20,5903
|20,7143
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0525
|5,0778
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,69
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|4,30
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.049
|8.155
|31,00
|
|Yarım
|3.946
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|0,16
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|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
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Seans Raporu
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