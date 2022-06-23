***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Temmuz 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek01/01/2022 30/06/2022 27/07/20223. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038991BIST