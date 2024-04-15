***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2024 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 25 Nisan 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2024 31/03/2024 25/04/20242. Çeyrek3. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271704BIST