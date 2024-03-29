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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2024 14:27
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 05.03.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması
11 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Şirketimiz tarafından bir vakıf kurulmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Minutes of OGA 2023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264272


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Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
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