***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAnkara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, Genel Havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesiİhaleyi Açan TarafDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19.12.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi20/12/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih20/12/2022İhale SonucuŞirketimiz ihaleyi en iyi teklifi vererek kazanmıştır.İhale Bedeli475 milyon avro (KDV hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım100%Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)63%AçıklamalarŞirketimiz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazanmıştır.Şirketimiz, ihale şartnamesi uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanını, 24 Mayıs 2025 ile 23 Mayıs 2050 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde işletme imtiyazına sahiptir. Halihazırda Şirketmiz tarafından kullanılan mevcut işletme imtiyazı ise 23 Mayıs 2025'e kadar geçerlidir.Mayıs 2025 - Mayıs 2050 tarihleri arasındaki yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 avro ve iç hat giden yolcu başına 3 avro olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yeni imtiyaz süresi boyunca dış hat giden yolcu başına 3 avro güvenlik hizmet bedeli alınacaktır.DHMİ'ye toplam KDV hariç 475 milyon avro imtiyaz kira bedeli olarak ödenecektir.Toplam mühendislik tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında yaklaşık 300 milyon avro tutarında öngörülen yatırımın yaklaşık 210 milyon avro olarak planlanan ilk etabı 2023 yılında başlayacaktır. Yatırımın yaklaşık 90 milyon avro tutarında planlanan ikinci etabı ise en geç 2038 yılında başlayacaktır. Daha detaylı bilgiye ekteki sunumda yer verilmiştir.Gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben DHMİ ile bir kira sözleşmesi imzalanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088749BIST