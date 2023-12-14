***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2023 tarihinde tamamlanan tahvil ihracı sürecinde S&P Global Ratings (S&P) tarafından açıklanan şirket kredi derecelendirme notu olan BB- (durağan görünüm) ve ihraç edilen tahvilin kredi derecelendirme notu olan B+, S&P tarafından tahvil ihraç sürecinin tamamlanmasının ardından teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225969BIST