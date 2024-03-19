***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings (Fitch), Şirketimiz ve 2028 vadeli yurt dışı tahvilimiz için kredi derecelendirme notlarını BB (durağan görünüm) olarak belirlemişti.Fitch, Şirketimizin ve yurt dışı tahvilimizin kredi derecelendirme notlarını BB'den BB+'ya yükseltmiştir. Her iki derecelendirme notu için de görünüm durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260074BIST