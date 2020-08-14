***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme HizmetleriSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/08/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/08/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/08/2020AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 16 Ağustos 2019 tarihinde 9,67 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 14 Ağustos 2020 tarihinde 9,67 olarak teyit edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir. TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. 14 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan yeni sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır ve 14 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerlidir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,79 98,65 98,82 94,98 96,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868937BIST