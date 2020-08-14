***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.08.2020 11:15
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/08/2020
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 16 Ağustos 2019 tarihinde 9,67 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 14 Ağustos 2020 tarihinde 9,67 olarak teyit edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir. TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. 14 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan yeni sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır ve 14 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerlidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,79 98,65 98,82 94,98 96,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868937
BIST