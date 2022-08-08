***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 16:08
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Temmuz 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052914
BIST
15:582.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 39,92
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:5817,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:5818,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:581.029,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:58
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.515.679
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.979.833
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|151.104.148
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.310.972
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.595.619
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|212.036.584
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|206.365.350
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,30
|25.641.626
|% -9,15
|
|THYAO
|58,35
|3.446.797.208
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,48
|2.144.934.548
|% -0,57
|
|EREGL
|28,56
|1.618.450.569
|% 3,55
|
|SISE
|23,90
|1.462.233.179
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,25
|1.282.978.651
|% -1,28
|
|EKGYO
|3,48
|2.144.934.548
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,33
|748.247.924
|% 5,43
|
|TSKB
|3,22
|1.012.041.356
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,18
|1.172.022.048
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,23
|661.856.877
|% 2,67
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3079
|18,3211
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,7073
|21,8161
|% 0,70
|
|Frank
|18,6830
|18,7956
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,80
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,12
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.903
|6.955
|-35,00
|
|Yarım
|3.364
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-1,02
|