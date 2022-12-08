***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2022 20:22
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Kasım 2022 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085885
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6691
En Düşük
18,6165
18:0519,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1162
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7043
En Düşük
19,5606
18:051.073,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.073,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.070,84
|
1.075,96
En Düşük
1.067,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6410
|% 0,04
|
|Euro
|19,6793
|19,7043
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,7503
|22,8644
|% 0,28
|
|Frank
|19,8148
|19,9341
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.209
|7.262
|-5,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|0,20
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HTTBT
Yüzde 7.50 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 929 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.04 ) 4, 225
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, UZERB, OZSUB, KOZAL, SMRTG, KOZAA, YESIL, VKING, SNICA, KUYAS
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17:58
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17:58
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