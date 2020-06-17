***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2020 11:34
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 180000000 179999992 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 442859209 442859209 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY 49 İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 648987760 648987760 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") Havalimanı İşletmecisi 179097555 179097555
12:06111.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 125,71
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
12:066,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
12:067,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
12:06378,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,51
|Açılış
|: 378,80
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.422.049
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.687.902
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.981.827
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.416.655
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|34.067.164
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|DAGHL
|9,23
|1.987.204
|% -9,33
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,37
|405.030.440
|% 4,43
|
|GARAN
|8,18
|306.771.028
|% -0,37
|
|ASELS
|32,32
|280.022.883
|% -0,62
|
|GUSGR
|4,40
|254.229.019
|% 3,77
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|113.044.446
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|184.604.216
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|204.639.662
|% 0,47
|
|ADESE
|1,81
|157.464.967
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|131.687.255
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5709
|8,6139
|% -0,16
|
|Frank
|7,1728
|7,2160
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,11
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.476
|-4,90
|
|Tam
|2.527
|2.544
|-5,00
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,40
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,26
|
Seans Raporu
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12:17XU100
Endeks 111, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 6, 072.00 milyon TL de
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12:17IHGZT
Yüzde 8.26 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 362, 697 adet işlem
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12:16ECILC
Yüzde 4.59 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 138, 723 adet işlem
-
12:14ECILC
Yüzde 4.75 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 793, 979 adet işlem
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12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, TSKB