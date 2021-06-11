***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2021 17:40
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Ermiş Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 01.10.2014 (212) 373 63 73 s.ermis@turkishbank.com
Özkan Sönmez Genel Muhasebeden Sorumlu Bölüm Başkanı 10.06.2021 (212) 373 73 05 o.sonmez@turkishbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942015
BIST
17:241.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:248,3609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0670
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:2410,1273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1503
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:24505,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -9,25
|Açılış
|: 505,22
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|LINK
|35,66
|38.588.633
|% 9,99
|
|BMSCH
|6,08
|159.818.519
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|151.522.714
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.219.920
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,04
|10.802.009
|% 8,45
|
|TKURU
|157,70
|5.325.722
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.328.664
|% -9,97
|
|ATATP
|28,76
|93.210.830
|% -9,04
|
|CLEBI
|236,70
|84.246.578
|% -7,58
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|ASELS
|15,70
|554.542.312
|% 0,00
|
|FENER
|37,44
|521.927.994
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,29
|431.076.444
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|304.536.938
|% 0,62
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3542
|8,3609
|% -0,79
|
|Euro
|10,1166
|10,1273
|% -1,46
|
|Sterlin
|11,7631
|11,8221
|% -1,25
|
|Frank
|9,2647
|9,3205
|% -1,26
|
|Riyal
|2,2222
|2,2334
|% -0,82
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-17,06
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,25
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BMSCH
Yüzde 9.76 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 330, 812 adet işlem
-
17:38OYYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 725, 338 adet işlem
-
17:37BOBET
Yüzde 7.39 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 820, 146 adet işlem
-
17:36PEGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 733, 625 adet işlem
-
17:35BMSCH
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 902, 052 adet işlem