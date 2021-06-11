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***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2021 17:40



***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Ermiş Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 01.10.2014 (212) 373 63 73 s.ermis@turkishbank.com
Özkan Sönmez Genel Muhasebeden Sorumlu Bölüm Başkanı 10.06.2021 (212) 373 73 05 o.sonmez@turkishbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942015


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 35,66 38.588.633 % 9,99  
BMSCH 6,08 159.818.519 % 9,95  
OYYAT 22,54 151.522.714 % 9,95  
BERA 27,02 102.219.920 % 9,93  
KAPLM 21,04 10.802.009 % 8,45  
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Dolar 8,3542 8,3609 % -0,79  
Euro 10,1166 10,1273 % -1,46  
Sterlin 11,7631 11,8221 % -1,25  
Frank 9,2647 9,3205 % -1,26  
Riyal 2,2222 2,2334 % -0,82  
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17:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -17,06  
Altın Gr. 505 505 -9,25  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 28,07 28,09 0,10  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 -0,05  
B. Petrol 72,78 72,78 0,26  
Seans Raporu 17:24
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