***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2022 09:07
***TBORG******HEDEF******HDFGS******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS, HEDEF, TBORG, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E % 14,03508 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1,92 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEDEF.E % 9,89477 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEDEF.E %15,10522 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TBORG.E Pay Başına Brüt Temettü 2,4805566 TL Teorik Fiyat: 22,799 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YEOTK.E % 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 19,925 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051355
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.020,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|79,70
|157.377.968
|% 300,00
|
|HEDEF
|7,90
|12.585.338
|% 25,00
|
|HDFGS
|2,19
|25.078.642
|% 14,03
|
|TBORG
|25,28
|2.856.666
|% 10,88
|
|TCELL
|17,03
|400.300.790
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|33.567.195
|% 0,00
|
|ADEL
|26,58
|5.891.254
|% 0,00
|
|ADESE
|0,86
|101.609.893
|% 0,00
|
|AEFES
|36,54
|155.312.924
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|137.954.132
|% 0,00
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 0,00
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% 0,00
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 0,00
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9440
|17,9589
|% 0,08
|
|Euro
|18,2631
|18,2785
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7759
|21,8851
|% 0,13
|
|Frank
|18,6863
|18,7989
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.807
|6.871
|15,00
|
|Yarım
|3.317
|3.359
|7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM