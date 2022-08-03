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***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

03.08.2022 09:07
***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TBORG******HEDEF******HDFGS******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [HDFGS, HEDEF, TBORG, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HDFGS.E % 14,03508 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1,92 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEDEF.E % 9,89477 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEDEF.E %15,10522  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TBORG.E Pay Başına Brüt Temettü 2,4805566 TL Teorik Fiyat: 22,799 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YEOTK.E % 300  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 19,925 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051355


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YEOTK 79,70 157.377.968 % 300,00  
HEDEF 7,90 12.585.338 % 25,00  
HDFGS 2,19 25.078.642 % 14,03  
TBORG 25,28 2.856.666 % 10,88  
TCELL 17,03 400.300.790 % 0,00  
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Altın Ons 1.769 1.769 8,35  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,37  
Cumhuriyet 6.837 6.941 64,00  
Tam 6.807 6.871 15,00  
Yarım 3.317 3.359 7,00  
Çeyrek 1.663 1.679 4,00  
Gümüş.Ons 19,99 20,02 0,03  
Gümüş Gr. 11,51 11,54 -0,00  
B. Petrol 101 101 0,00  
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