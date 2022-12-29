***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:40
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname'nin 1-70 arası sayfaları ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091099
BIST
14:255.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 91,58
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:2518,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:2519,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1002
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:251.086,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.086,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ICBCT
|11,22
|55.685.814
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|935.814
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.862.905
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.077.665
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,17
|1.141.021.685
|% -6,85
|
|ULUFA
|11,96
|93.021.774
|% -6,56
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,98
|64.507.723
|% -4,38
|
|KOZAL
|585,10
|5.132.533.680
|% -1,94
|
|THYAO
|141,70
|4.046.610.321
|% 1,14
|
|ENKAI
|34,30
|3.314.270.174
|% 7,59
|
|PETKM
|19,83
|2.735.800.417
|% 4,15
|
|SISE
|42,46
|2.519.962.400
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,45
|2.312.309.252
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,94
|1.705.335.250
|% 3,02
|
|PETKM
|19,83
|2.735.800.417
|% 4,15
|
|KRDMD
|18,15
|2.132.290.175
|% 3,42
|
|TSKB
|4,37
|462.542.350
|% 2,58
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7116
|18,7201
|% 0,05
|
|Euro
|19,9306
|19,9568
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4473
|22,5599
|% 0,12
|
|Frank
|20,1454
|20,2667
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,06
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,80
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.345
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.557
|3.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,82
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,15
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,04
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40ALGYO
Yüzde 8.11 oranında artışla 86.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 313 adet işlem
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14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 16 artarak (% 1.52 ) 5, 878
-
14:39XU100
Endeks 5, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 55, 709.00 milyon TL de
-
14:39BRLSM
Yüzde 8.91 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 465, 792 adet işlem
-
14:38ATEKS
Yüzde 6.39 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 358 adet işlem