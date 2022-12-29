***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:47
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Şirketin 2019, 2020 ve 2021 yıllık hesap dönemleri ile 30.09.2022 tarihinde sona eren ara döneme ait Finansal Tablolara ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş.tarafından hazırlanan Özel Bağımsız Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091103
BIST
16:105.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 102,93
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.449
En Düşük
5.332
16:1018,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:1019,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
16:101.087,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.087,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TERA
|17,71
|1.022.682
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|77.466.320
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|828.629.932
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|ULUFA
|11,52
|100.406.791
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,07
|1.215.301.407
|% -7,43
|
|KOZAL
|559,30
|6.176.875.335
|% -6,27
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|559,30
|6.176.875.335
|% -6,27
|
|THYAO
|142,80
|4.796.124.970
|% 1,93
|
|ENKAI
|34,24
|3.864.884.320
|% 7,40
|
|PETKM
|19,78
|3.050.647.725
|% 3,89
|
|SISE
|42,56
|2.973.025.509
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,39
|2.618.461.182
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,93
|1.999.585.800
|% 2,93
|
|PETKM
|19,78
|3.050.647.725
|% 3,89
|
|KRDMD
|18,24
|2.621.051.802
|% 3,93
|
|TSKB
|4,34
|554.312.762
|% 1,88
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7146
|18,7220
|% 0,06
|
|Euro
|19,9412
|19,9697
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5611
|% 0,12
|
|Frank
|20,1761
|20,2977
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9618
|4,9866
|% -0,01
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,75
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.352
|7.403
|13,00
|
|Yarım
|3.561
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-0,83
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 17 artarak (% 1.68 ) 5, 887
-
16:24XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 69, 827.00 milyon TL de
-
16:24METUR
Yüzde 5.47 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 062 adet işlem
-
16:23ZPT10
Yüzde 5.32 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 223 adet işlem
-
16:22RTALB
Yüzde 7.27 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 752 adet işlem