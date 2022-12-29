***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:48
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Şirketin 2019, 2020 ve 2021 yıllık hesap dönemleri ile 30.09.2022 tarihinde sona eren ara döneme ait Finansal Tablolara ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sorumluluk beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091104
BIST
13:515.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 89,55
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.436
En Düşük
5.332
13:5118,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
13:5119,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0904
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
13:511.086,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.086,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler13:51
|TERA
|17,71
|890.229
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|786.952
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.823.966
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|7.948.313
|% 9,96
|
|SAMAT
|17,57
|25.586.208
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|580.510
|% -9,91
|
|BALAT
|20,32
|1.663.203
|% -8,05
|
|ULUFA
|11,82
|90.724.773
|% -7,66
|
|PLTUR
|16,20
|1.096.415.258
|% -6,68
|
|HUBVC
|6,95
|58.359.181
|% -4,79
|
|KOZAL
|573,00
|4.480.934.993
|% -3,97
|
|THYAO
|141,60
|3.858.940.270
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,46
|3.201.868.880
|% 8,09
|
|PETKM
|19,76
|2.399.893.246
|% 3,78
|
|SISE
|42,48
|2.253.715.201
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,45
|2.126.738.162
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,92
|1.614.564.317
|% 2,85
|
|PETKM
|19,76
|2.399.893.246
|% 3,78
|
|KRDMD
|18,22
|1.991.839.814
|% 3,82
|
|ISCTR
|12,86
|1.240.539.747
|% 2,39
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7135
|18,7154
|% 0,03
|
|Euro
|19,9203
|19,9470
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,4542
|22,5668
|% 0,15
|
|Frank
|20,1459
|20,2672
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,03
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,84
|
|Cumhuriyet
|7.309
|7.419
|12,00
|
|Tam
|7.347
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.558
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,03
|