***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:54
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.09.2022 tarih ve Öİ-2022.702 sayılı gayrimenkul değerleme raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091109
BIST
14:415.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 78,75
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:4118,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:4119,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0965
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:411.087,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.087,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TERA
|17,71
|948.193
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.269.792
|% 9,96
|
|SAMAT
|17,57
|25.709.479
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,15
|1.152.614.564
|% -6,97
|
|ULUFA
|11,96
|93.520.861
|% -6,56
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,95
|65.732.354
|% -4,79
|
|KOZAL
|571,60
|5.287.479.223
|% -4,21
|
|THYAO
|141,40
|4.111.376.605
|% 0,93
|
|ENKAI
|34,30
|3.358.684.921
|% 7,59
|
|PETKM
|19,77
|2.830.669.466
|% 3,83
|
|SISE
|42,38
|2.567.895.953
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,41
|2.366.746.210
|% 3,06
|
|YKBNK
|11,92
|1.723.404.756
|% 2,85
|
|PETKM
|19,77
|2.830.669.466
|% 3,83
|
|KRDMD
|18,14
|2.208.176.660
|% 3,36
|
|TSKB
|4,35
|483.107.043
|% 2,11
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7126
|18,7225
|% 0,06
|
|Euro
|19,9216
|19,9531
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4579
|22,5705
|% 0,17
|
|Frank
|20,1568
|20,2782
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9616
|4,9865
|% -0,01
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,96
|