***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:56
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.09.2022 tarih ve Öİ-2022.703 sayılı gayrimenkul değerleme raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091110
BIST
13:485.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 85,35
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.436
En Düşük
5.332
13:4818,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
13:4819,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0913
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
13:481.086,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.086,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TERA
|17,71
|887.253
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|786.952
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.823.966
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|7.948.313
|% 9,96
|
|SAMAT
|17,57
|25.550.225
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|580.510
|% -9,91
|
|BALAT
|20,32
|1.663.203
|% -8,05
|
|ULUFA
|11,86
|90.567.674
|% -7,34
|
|PLTUR
|16,18
|1.090.958.991
|% -6,80
|
|HUBVC
|6,92
|57.624.081
|% -5,21
|
|KOZAL
|572,40
|4.468.532.314
|% -4,07
|
|THYAO
|141,50
|3.848.253.413
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,46
|3.194.253.458
|% 8,09
|
|PETKM
|19,74
|2.384.789.566
|% 3,68
|
|SISE
|42,24
|2.176.282.403
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,43
|2.105.700.845
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,90
|1.608.858.430
|% 2,67
|
|PETKM
|19,74
|2.384.789.566
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,19
|1.973.482.435
|% 3,65
|
|ISCTR
|12,85
|1.238.356.969
|% 2,31
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7127
|18,7184
|% 0,04
|
|Euro
|19,9212
|19,9479
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,4582
|22,5709
|% 0,17
|
|Frank
|20,1382
|20,2596
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,02
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,56
|
|Cumhuriyet
|7.309
|7.419
|12,00
|
|Tam
|7.346
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.558
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,28
|0,14
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-0,97
|