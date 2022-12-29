***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:58
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091111
BIST
11:475.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 47,91
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.403
En Düşük
5.332
11:4718,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:4719,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0929
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:471.089,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.089,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TERA
|17,71
|714.386
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.957.958
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|79.042.850
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|538,30
|2.216.355.059
|% -9,79
|
|ULUFA
|11,60
|66.297.447
|% -9,38
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,16
|689.985.055
|% -6,91
|
|THYAO
|141,40
|2.389.928.953
|% 0,93
|
|KOZAL
|538,30
|2.216.355.059
|% -9,79
|
|ENKAI
|33,58
|1.977.880.359
|% 5,33
|
|EKGYO
|8,40
|1.477.689.239
|% 2,94
|
|ASELS
|59,20
|1.385.624.811
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,40
|1.477.689.239
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,99
|1.110.397.760
|% 3,45
|
|PETKM
|19,48
|1.306.062.404
|% 2,31
|
|ISCTR
|12,98
|830.534.871
|% 3,34
|
|TSKB
|4,37
|280.013.839
|% 2,58
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7136
|18,7215
|% 0,06
|
|Euro
|19,9199
|19,9444
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,4705
|22,5832
|% 0,22
|
|Frank
|20,1288
|20,2501
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|2,93
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.351
|7.408
|18,00
|
|Yarım
|3.560
|3.624
|6,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-1,43
|
Seans Raporu
11:45
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