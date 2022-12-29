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***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

29.12.2022 11:58
***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091111


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Yarım 3.560 3.624 6,00  
Çeyrek 1.785 1.812 3,00  
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Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,11  
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