***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 12:01
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091114
BIST
12:035.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 63,38
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.409
En Düşük
5.332
12:0318,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
12:0319,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0982
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
12:031.089,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.089,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TERA
|17,71
|753.135
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|25.011.704
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|79.070.310
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,00
|716.115.225
|% -7,83
|
|KOZAL
|554,70
|2.576.213.586
|% -7,04
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|141,10
|2.850.797.425
|% 0,71
|
|KOZAL
|554,70
|2.576.213.586
|% -7,04
|
|ENKAI
|34,36
|2.442.041.885
|% 7,78
|
|EKGYO
|8,40
|1.644.957.969
|% 2,94
|
|ASELS
|59,10
|1.529.281.451
|% 1,20
|
|EKGYO
|8,40
|1.644.957.969
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,93
|1.280.192.896
|% 2,93
|
|ENKAI
|34,36
|2.442.041.885
|% 7,78
|
|ISCTR
|12,89
|930.632.414
|% 2,63
|
|TSKB
|4,36
|308.708.406
|% 2,35
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7150
|18,7215
|% 0,06
|
|Euro
|19,9289
|19,9548
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4786
|22,5913
|% 0,26
|
|Frank
|20,1504
|20,2718
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9635
|4,9883
|% 0,03
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|3,70
|
|Cumhuriyet
|7.315
|7.425
|18,00
|
|Tam
|7.351
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.560
|3.622
|4,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-2,11
|