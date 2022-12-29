***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 12:06
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan BKP Sektör Raporu 2022'ye İlişkin Muvafakatname ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091118
BIST
14:535.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 83,80
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:5318,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:5319,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1021
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:531.087,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.087,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:53
|TERA
|17,71
|957.190
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|555.012.289
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.303.292
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,79
|94.088.574
|% -7,89
|
|PLTUR
|16,14
|1.160.927.677
|% -7,03
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,97
|66.295.708
|% -4,52
|
|KOZAL
|576,50
|5.401.288.704
|% -3,39
|
|THYAO
|141,40
|4.145.670.354
|% 0,93
|
|ENKAI
|34,36
|3.403.662.825
|% 7,78
|
|PETKM
|19,75
|2.862.721.603
|% 3,73
|
|SISE
|42,40
|2.592.921.617
|% 1,73
|
|EKGYO
|8,44
|2.414.322.558
|% 3,43
|
|PETKM
|19,75
|2.862.721.603
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,91
|1.731.419.095
|% 2,76
|
|KRDMD
|18,11
|2.265.846.021
|% 3,19
|
|TSKB
|4,35
|486.402.991
|% 2,11
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7162
|18,7184
|% 0,04
|
|Euro
|19,9363
|19,9587
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,4417
|22,5543
|% 0,09
|
|Frank
|20,1413
|20,2627
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,04
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,96
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08VKGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 423, 943 adet işlem
-
15:07RYSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 902 adet işlem
-
15:06EGEEN
Yüzde 5.03 oranında artışla 6, 146.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 307 adet işlem
-
15:04XU100
Endeks 5, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 58, 538.00 milyon TL de
-
15:04RTALB
Yüzde 5.21 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 798 adet işlem