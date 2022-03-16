***TBY* *SMRTG*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
16.03.2022 11:11
***TBY******SMRTG*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010782
BIST
12:302.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,22
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:3014,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:3016,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0898
|Açılış
|: 16,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:30907,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,88
|Açılış
|: 907,95
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:27
|PKENT
|436,90
|3.454.568
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.448.598
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|3.956.056
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,53
|27.020.245
|% 8,68
|
|GZNMI
|24,84
|32.392.003
|% 8,28
|
|ORCAY
|23,10
|28.459.517
|% -9,98
|
|PENTA
|318,50
|41.424.713
|% -4,87
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|FENER
|27,10
|46.525.108
|% -2,94
|
|THYAO
|27,84
|2.238.705.790
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,57
|917.639.626
|% 0,97
|
|EREGL
|34,54
|487.632.532
|% 0,94
|
|FROTO
|281,20
|410.300.703
|% 2,93
|
|KOZAL
|136,80
|377.157.337
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,24
|289.971.430
|% 3,23
|
|ODAS
|1,60
|131.022.811
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,84
|313.517.915
|% 0,52
|
|THYAO
|27,84
|2.238.705.790
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,57
|917.639.626
|% 0,97
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7012
|14,7156
|% 0,11
|
|Euro
|16,1492
|16,1791
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,1514
|19,2474
|% 0,23
|
|Frank
|15,5811
|15,6750
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9065
|3,9261
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,43
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|5.990
|6.081
|20,00
|
|Tam
|5.956
|6.107
|6,96
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|3,37
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,22
|
Seans Raporu
12:27
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866