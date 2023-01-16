***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 11:56
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102477
BIST
12:075.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 83,86
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.069
En Düşük
4.981
12:0718,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0720,3191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0318
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:071.156,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.156,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:05
|SDTTR
|75,35
|340.411.517
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,82
|45.894.095
|% -4,84
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,40
|2.437.736.993
|% 1,26
|
|KOZAL
|571,70
|2.380.081.009
|% 7,66
|
|ASELS
|57,15
|1.986.811.159
|% 3,44
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|KRDMD
|18,77
|1.340.202.714
|% 0,54
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,02
|1.191.616.236
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,53
|1.166.488.636
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,76
|208.364.068
|% 4,94
|
|ISCTR
|11,23
|854.710.298
|% 3,98
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7877
|18,7894
|% 0,04
|
|Euro
|20,3069
|20,3191
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,8160
|22,9304
|% -0,41
|
|Frank
|20,1615
|20,2829
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.812
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.806
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,79
|