***TBY* *UNLU*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
01.06.2021 13:17
***TBY******UNLU*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TARAFINDAN HAZIRLANAN ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG'E İLİŞKİN HALKA ARZ ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939292
BIST
15:261.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
15:268,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
15:2610,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
15:26523,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,46
|Açılış
|: 523,04
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ESEN
|31,68
|143.901.476
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.676.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|NATEN
|38,90
|93.759.966
|% 9,95
|
|VAKKO
|11,82
|16.356.859
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.444.198
|% -9,96
|
|USAK
|2,12
|94.530.688
|% -9,01
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|946.257.290
|% 1,38
|
|THYAO
|13,20
|510.276.679
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,21
|436.954.019
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,94
|365.056.422
|% 1,02
|
|KUTPO
|33,58
|301.038.410
|% -7,03
|
|YKBNK
|2,21
|436.954.019
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|946.257.290
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|239.444.198
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|113.433.795
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,93
|140.677.293
|% -1,03
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5176
|8,5193
|% 0,32
|
|Euro
|10,4144
|10,4176
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0340
|12,0943
|% -0,00
|
|Frank
|9,4398
|9,4967
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2657
|2,2770
|% 0,36
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,50
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.440
|3.529
|17,05
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,25
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,34
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|1,71
|
Seans Raporu
15:26
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