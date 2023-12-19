***TCELL* *BIMAS* *EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TCELL******BIMAS******EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIMAS, EGGUB, TCELL20.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIM MAGAZALAR BIMAS 3 2,7TURKCELL TCELL 1,0272727 0,9245454Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaEGE GUBRE EGGUB 150,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227041BIST