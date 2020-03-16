***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:06
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829310
BIST
15:1288.989
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -6.616,43
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:126,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0709
|Açılış
|: 6,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4025
En Düşük
6,2780
15:127,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1251
|Açılış
|: 7,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:12302,83
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -8,56
|Açılış
|: 303,33
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|74.796.879
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|10.596.275
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,38
|656.869
|% 5,11
|
|VKING
|3,73
|7.703.214
|% 4,48
|
|QNBFL
|121,50
|795.321
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|268.491
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.160.694
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|854.019
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.436.980
|% -10,00
|
|ASELS
|23,36
|488.837.446
|% -8,25
|
|THYAO
|8,45
|409.104.024
|% -7,55
|
|GARAN
|8,35
|354.401.229
|% -7,33
|
|ECILC
|3,74
|192.485.751
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,09
|134.852.236
|% -5,43
|
|ODAS
|1,25
|92.934.657
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|60.692.567
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,09
|134.852.236
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|63.128.021
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,93
|103.620.974
|% -6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8518
|7,8912
|% 1,34
|
|Frank
|6,7640
|6,8047
|% 2,08
|
|Riyal
|1,7000
|1,7086
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-56,22
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-10,27
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|-29,00
|
|Tam
|2.033
|2.087
|-36,38
|
|Yarım
|983
|1.010
|-17,60
|
|Çeyrek
|493
|505
|-8,79
|
|Gümüş.Ons
|12,70
|12,73
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|2,48
|2,49
|-0,51
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|-3,58
|