***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 12:14
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870302
BIST
13:331.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:337,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3277
En Düşük
7,2632
13:338,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:33453,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,34
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.276.969
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.189.732
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,43
|2.121.155.225
|% 4,73
|
|TUPRS
|87,50
|1.709.182.302
|% 1,80
|
|RTALB
|59,60
|484.647.269
|% 2,41
|
|TCELL
|15,40
|399.387.599
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,00
|369.692.284
|% 2,39
|
|PETKM
|4,43
|2.121.155.225
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,04
|269.974.694
|% -0,97
|
|KRDMD
|3,00
|369.692.284
|% 2,39
|
|ZOREN
|2,82
|347.423.537
|% 6,42
|
|YKBNK
|2,16
|176.922.826
|% -0,92
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2899
|7,2918
|% 0,04
|
|Euro
|8,6273
|8,6400
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,5863
|9,6344
|% 0,63
|
|Frank
|8,0056
|8,0539
|% 0,84
|
|Riyal
|1,9473
|1,9570
|% 0,43
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-89,00
|
|Tam
|3.002
|3.079
|-82,04
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-39,69
|
|Çeyrek
|728
|745
|-19,84
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|