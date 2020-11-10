***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 09:03
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holding S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887679
BIST
10:361.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.232
En Düşük
1.219
10:368,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2123
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:369,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2631
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:36500,72
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 17,71
|Açılış
|: 500,72
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|7.011.707
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|9.497.060
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,40
|1.099.970.316
|% 6,74
|
|GARAN
|7,43
|499.917.811
|% -0,67
|
|TCELL
|15,39
|370.340.290
|% -5,93
|
|PGSUS
|52,55
|325.919.443
|% 8,17
|
|TUPRS
|83,05
|236.346.807
|% 0,91
|
|THYAO
|11,40
|1.099.970.316
|% 6,74
|
|YKBNK
|2,45
|205.416.964
|% -0,81
|
|GARAN
|7,43
|499.917.811
|% -0,67
|
|KRDMD
|3,55
|190.228.653
|% 2,01
|
|ODAS
|3,54
|141.870.339
|% -0,84
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2555
|8,2630
|% 2,61
|
|Euro
|9,7626
|9,7828
|% 2,81
|
|Sterlin
|10,8521
|10,9065
|% 2,73
|
|Frank
|9,0091
|9,0633
|% 2,65
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 2,53
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|19,24
|
|Altın Gr.
|502
|502
|18,81
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,24
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 93 kaybederek (% -0.17 ) 1, 105
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, MERIT, MARKA, KSTUR, SNKRN, BMELK, ARSAN, MARTI, YAPRK, EMNIS
-
10:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MEGAP, MEGAP, KERVN, AVHOL
-
10:50
EMNIS, DIRIT, THYAO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:50
VANGD, MEGAP, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında