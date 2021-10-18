***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 09:24
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971163
BIST
12:521.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:529,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:5210,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:52526,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,39
|Açılış
|: 526,00
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:52
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.789.079
|% 9,97
|
|MERIT
|31,68
|27.830.626
|% 8,72
|
|DOBUR
|29,58
|2.992.527
|% 6,79
|
|PRKAB
|16,67
|76.155.457
|% 6,59
|
|CEOEM
|9,72
|110.821.028
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,08
|102.465.120
|% -8,81
|
|EUYO
|3,75
|1.013.379
|% -5,30
|
|BAYRK
|8,46
|25.375.245
|% -5,05
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|GARAN
|8,83
|921.988.495
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|554.292.402
|% 2,16
|
|SISE
|8,16
|507.492.058
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|431.444.625
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,00
|406.454.903
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,33
|315.847.104
|% -0,85
|
|GARAN
|8,83
|921.988.495
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,09
|554.292.402
|% 2,16
|
|TSKB
|1,20
|84.869.161
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|92.100.930
|% -1,38
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2859
|9,2898
|% 0,31
|
|Euro
|10,7592
|10,7643
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,7152
|12,7790
|% 0,17
|
|Frank
|9,9862
|10,0463
|% -0,08
|
|Riyal
|2,4678
|2,4802
|% 0,25
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,67
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|9,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|10,39
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,03
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,57
|