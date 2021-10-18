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***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2021 09:24



***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL

Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971163


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KSTUR 265,10 392.613 % 10,00  
TLMAN 31,32 46.789.079 % 9,97  
MERIT 31,68 27.830.626 % 8,72  
DOBUR 29,58 2.992.527 % 6,79  
PRKAB 16,67 76.155.457 % 6,59  
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Dolar 9,2859 9,2898 % 0,31  
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Sterlin 12,7152 12,7790 % 0,17  
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Riyal 2,4678 2,4802 % 0,25  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -5,67  
Altın Gr. 526 526 -0,62  
Cumhuriyet 3.476 3.529 9,00  
Tam 3.461 3.548 10,39  
Yarım 1.673 1.716 5,03  
Çeyrek 839 858 2,51  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 -0,06  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,00  
B. Petrol 85,41 85,41 0,57  
Seans Raporu 12:52
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